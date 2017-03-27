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11:44 (мск), источник: N + 1

«Третья рука» поможет бойцам точнее стрелять

Механическое устройство снизит нагрузку на руки бойцов.

Исследовательская лаборатория Армии США приступила к испытаниям «третьей руки» — механического устройства, которое одним своим концом крепится к поясу бойца, а другим — к винтовке. Как сообщает Defence Talk, такое устройство позволит солдатам точнее прицеливаться, повысить кучность огня или, в случае необходимости, освободить руки.

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Армейские винтовки имеют относительно большую массу. Например, масса снаряженного автомата M4, используемого Армией США, составляет 3,4 килограмма. Во время боевой операции руки бойцов довольно быстро устают держать на весу такое оружие. Кроме того, у бойцов может возникать потребность отложить оружие в сторону, чтобы, например, осмотреть какой-либо предмет.

В Исследовательской лаборатории Армии США полагают, что «третья рука» существенно облегчит бойцам переноску и наведение винтовок. Масса устройства, выполненного из углепластика, составляет около 1,4 килограмма. Оно представляет собой подвижный кронштейн с шарнирным подвесом для стрелкового оружия.

Источник: U.S. Army

Боец может установить винтовку на подвесе, а затем выставить ее на нужном уровне. После этого он может, например, отпустить руки — кронштейн будет удерживать оружие. В случае опасности бойцу необходимо будет лишь поднять руки, взяться за винтовку и открыть огонь. Во время стрельбы кронштейн будет несколько гасить отдачу, повышая точность стрельбы.

«Третья рука» рассчитана на удержание оружия массой до девяти килограммов.

Прототип устройства приспособлен только на крепление автоматов M4 калибра 5,56 миллиметра, но его планируется доработать для пулеметов M240B калибра 7,62 миллиметра и M249 калибра 5,56 миллиметра. Когда именно планируется завершить испытания «третьей руки», пока неизвестно.

Между тем, Исследовательская лаборатория Армии США занимается разработкой экзоскелета верхних конечностей, который должен будет стабилизировать руки стрелка для повышения точности ведения огня. Устройство получило название MAXFAS (Mobile Arm eXosceleton for Firearm Aim Stabilization, мобильный ручной экзоскелет для стабилизации стрелкового оружия).

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Прототип устройства представляет собой набор датчиков, которые крепятся при помощи липучек к запястьям и плечам стрелка, металлического стенда, нескольких сервомоторов и тросов. Акселерометры и гироскопы устройства постоянно измеряют колебания рук, передают данные вычислительной системе, а та при помощи тросов гасит колебательные движения.

Система умеет распознавать непроизвольные и умышленные движения, не ограничивая таким образом подвижность стрелка. В 2015 году были проведены испытания раннего прототипа устройства. В них участвовали 15 человек, меткость стрельбы 14 из которых существенно увеличилась благодаря экзоскелету. В целом среднее увеличение точности стрельбы благодаря прототипу MAXFAS составило 27 процентов.

Василий Сычёв

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«Третья рука» поможет бойцам точнее стрелять
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