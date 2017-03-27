На Луне нашли подземные тоннели
Японские ученые исследовали отверстия, замеченные на Луне ранее. Выяснилось, что внутри находятся многокилометровые туннели.
Японские ученые исследовали отверстия, замеченные на Луне ранее. Выяснилось, что внутри находятся многокилометровые туннели.
Японским ученым удалось обнаружить, что Луна покрыта огромными «подземными реками» древних базальтовых потоков лавы. После извержений потоки быстро охлаждаются и сжимаются, образуя подземные пустоты. Старший научный сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Дзюнъити Харуяма обсудил одну из таких лавовых трубок на 48-ой конференции Lunar and Planetary Science (LPSС) в США.
На Земле тоже существуют аналогичные подземные образования.
Как нашли тоннели?
Японские ученые начали проводить свои исследования не без оснований. Еще в 2009 году была обнаружена дыра на плато Marius Hills.
Позже, в 2016, миссия NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) столкнулась с гравитационными образованиями, которые могли указывать на глубокие пустоты в яме.
Наконец, японские ученые с помощью радаров космического аппарата «Кагуя» (он же SELENE — второй японский искусственный спутник Луны) нашли аналогичные пустоты в десятках километров от плато Marius Hills.
Пока нельзя с точностью утверждать, что это именно лавовые образования. Если разведывательные миссии подтвердят существование подобных тоннелей, то они могут помочь в подробном изучении Луны. Например, это отличное место для возведения колонии или исследовательской базы. Тоннели обеспечат надежную защиту поселенцев от радиации и перепадов температур. В ближайшее время ученые намерены продолжить изучение лунных ям.
Футурологи делают большую ставку на колонизацию Марса и Луны человечеством.
Конференция Lunar and Planetary Science предназначена для профессионального взаимодействия и сотрудничества исследователей лунной и планетарной науки. Её мероприятия прошли в штате Техас в конце марта.
Дарья Ефимова