На Луне нашли подземные тоннели

Японским ученым удалось обнаружить, что Луна покрыта огромными «подземными реками» древних базальтовых потоков лавы. После извержений потоки быстро охлаждаются и сжимаются, образуя подземные пустоты. Старший научный сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Дзюнъити Харуяма обсудил одну из таких лавовых трубок на 48-ой конференции Lunar and Planetary Science (LPSС) в США. На Земле тоже существуют аналогичные подземные образования. Как нашли тоннели? Японские ученые начали проводить свои исследования не без оснований. Еще в 2009 году была обнаружена дыра на плато Marius Hills.

Яма на плато Marius Hills | Источник: NASA

Позже, в 2016, миссия NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) столкнулась с гравитационными образованиями, которые могли указывать на глубокие пустоты в яме. Наконец, японские ученые с помощью радаров космического аппарата «Кагуя» (он же SELENE — второй японский искусственный спутник Луны) нашли аналогичные пустоты в десятках километров от плато Marius Hills.

Снимки с японского спутника | Источник: NASA