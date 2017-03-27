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15:43 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

28 марта в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Вахитовском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 27 марта). 28 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Подлужная, 44а, 49, 57, 67; ул. Толстого, 16, 16а, 18.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Московском районе по адресам: ул. Декабристов, 127; ул. Ленская, 3а, 4, 4а; ул. Тверская, 5, 5а, 7, 9.

С 9.00 до 18.00 отключение произойдет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Гагарина, 2/91, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а; ул. Короленко, 97, 97а, 99.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Академика Завойского, 14, 16; ул. Братьев Касимовых, 21; ул. Р. Зорге, 24; ул. Ю. Фучика, 72.

С 9.00 до 18.00 без электричества останутся жители Советского района по адресам: ул.8 Марта, 18; ул. Академика Кирпичникова, 22, 24; ул. Попова, 17, 21.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского районов.

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