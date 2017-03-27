В Новокузнецке ритуальный агент приехал к пациентке быстрее «скорой»
Следственные органы начали проверку.
В южной столице Кузбасса агент бюро ритуальных услуг приехал к пенсионерке быстрее «скорой».
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, информация об инциденте появилась в СМИ. Согласно публикациям, к вызвавшей «скорую помощь» пенсионерке раньше врачей приехал агент бюро ритуальных услуг. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Ход проверки взят на контроль руководством следственного управления СК России по Кемеровской области.