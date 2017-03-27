Суд закрыл на три месяца кафе «Mad Кофе» на ул. Б. Покровской в Нижнем Новгороде из-за отсутствия туалетов

Уточняется, что основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении владельца кафе ООО «Мэдстор» послужило обращение гражданина на отсутствие в кафе туалетов для персонала и посетителей, а также раковины для мытья рук посетителей. Специалисты управления в ходе проверки подтвердили факты нарушения санитарных правил, указанные в обращении гражданина, поэтому Роспотребнадзор обратился в суд.

«По результатам рассмотрения иска 16 марта 2017 года суд пришел к выводу, что временное закрытие кафе исключит возможность негативных последствий», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.