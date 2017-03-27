Три ледовые переправы закрыли в Иркутской области за сутки

Три ледовые переправы закрыты за сутки в Иркутской области: в Черемховском районе на реке Белой — «Лохово — Лесоучасток», в Тайшетском районе на реке Бирюсе — «Шиткино — Лесоучасток» и в Жигаловском районе на реке Лене «Жигалово — Казачинское». Техническое освидетельствование переправ подтвердило невозможность их дальнейшей эксплуатации. Специалистами проведен комплекс мероприятий, связанный с разрушением подъездных путей, чернением льда на переправе, созданием искусственных заграждений, установкой знаков о запрете выезда на лед. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Всего на сегодняшний день в регионе действуют 42 ледовые переправы в 18-ти районах Иркутской области.

«Сотрудники ГИМС и специалисты дорожных служб убедительно просят водителей быть предельно внимательными на ледовых трассах, обращать внимание на дорожные знаки с указанием допустимой нагрузки на лед, соблюдать правила безопасности при движении», — говорится в сообщении ведомства.

Не забывайте об опасности нахождения на льду в необорудованных местах и не выезжайте на лед вне специальных ледовых переправ.