Регистрация на «тотальный диктант» в Перми начнётся 29 марта

Регистрация на «Тотальный диктант-2017» откроется 29 марта на сайте totaldict.ru.

Напомним, образовательная акция «Тотальный диктант» проходит в более чем 800 городах России и мира. Специально для этого каждый год пишут новый текст. Нынче его автором стал пермский писатель Леонид Юзефович.

Проверить свои знания по русскому языку хотят многие жители Перми. Об этом свидетельствовали итоги прошлого года: желающих было больше, чем мест. Нынче акция пройдёт 8 апреля.

Пермякам предоставят 22 площадки:

1. ПГНИУ.

2. «Дом культуры» (ул. Пермская, 68).

3. Пермский авиационный техникум им. Швецова.

4. Пермский финансово-экономический колледж.

5. Библиотека № 21.

6. Библиотека № 35.

7. Библиотека им. Горького.

8. Библиотека для молодежи им. Толстого.

9. Библиотека № 25 им. Осоргина.

10. Библиотека № 37.

11. Центральная детская библиотека.

12. Библиотека № 7 им. Чехова.

13. Библиотека № 14 им. Лермонтова.

14. Библиотека им. Крылова.

15. Библиотека № 4 им. Маяковского.

16. Библиотека № 13 им. Короленко.

17. Библиотека № 8 им. Островского.

18. Библиотека № 11 им. Грибоедова.

19. Библиотека № 18 им. Куприна.

20. Библиотека № 30.

21. Библиотека № 20.

22. Школа № 3.