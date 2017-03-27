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12:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В День смеха в Уфе пройдет семейный праздник

УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В День смеха, 1 апреля, в уфимском лайфстайл-центре «Башкирия» состоится семейный праздник «Манишка». Гости и жители столицы могут посетить его бесплатно.

Как сообщают организаторы, на празднике будут работать несколько тематических зон. «Зона Game» предполагает организацию игр, развлечений, творческих занятий, мастер-классов, «Зона Sale» — распродажу детских вещей, обуви, игрушек, «Зона Market» — реализацию товаров для детей, «Зона Food» — дегустацию и покупки сладостей от уфимских производителей.

Также на празднике пройдут эстафеты, веселые старты, выступление юных балерин и танцовщиц, лекция по планированию семейного бюджета, чаепитие с пирожными.

Начало праздника в 12 часов.

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