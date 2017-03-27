В День смеха в Уфе пройдет семейный праздник
УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В День смеха, 1 апреля, в уфимском
УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В День смеха, 1 апреля, в уфимском
Как сообщают организаторы, на празднике будут работать несколько тематических зон. «Зона Game» предполагает организацию игр, развлечений, творческих занятий,
Также на празднике пройдут эстафеты, веселые старты, выступление юных балерин и танцовщиц, лекция по планированию семейного бюджета, чаепитие с пирожными.
Начало праздника в 12 часов.