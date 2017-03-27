В День смеха в Уфе пройдет семейный праздник

Как сообщают организаторы, на празднике будут работать несколько тематических зон. «Зона Game» предполагает организацию игр, развлечений, творческих занятий, мастер-классов, «Зона Sale» — распродажу детских вещей, обуви, игрушек, «Зона Market» — реализацию товаров для детей, «Зона Food» — дегустацию и покупки сладостей от уфимских производителей.

Также на празднике пройдут эстафеты, веселые старты, выступление юных балерин и танцовщиц, лекция по планированию семейного бюджета, чаепитие с пирожными.

Начало праздника в 12 часов.