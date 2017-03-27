Синоптики прогнозируют до -10° в Нижегородской области 29—30 марта
Синоптики прогнозируют до -10° в Нижегородской области
Синоптики прогнозируют до -10° в Нижегородской области
Согласно информации, регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, временами возможны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем при западном порывистом ветре составит +2…+4°. 28 марта влияние циклона сохранится. Будет преобладать значительная облачность, временами вновь пройдет снег, мокрый снег. Ночью подморозит до 0…-3°, днем ожидаются слабые оттепели +1…+4° при
29 и 30 марта атмосферное давление будет расти. Интенсивность осадков сократится. Ночью при