Синоптики прогнозируют до -10° в Нижегородской области 29—30 марта

Согласно информации, регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, временами возможны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем при западном порывистом ветре составит +2…+4°. 28 марта влияние циклона сохранится. Будет преобладать значительная облачность, временами вновь пройдет снег, мокрый снег. Ночью подморозит до 0…-3°, днем ожидаются слабые оттепели +1…+4° при северо-западном умеренном ветре.

29 и 30 марта атмосферное давление будет расти. Интенсивность осадков сократится. Ночью при северо-западных ветрах воздух выхолодится до −4…−7°, при прояснениях и в низинах до -10°, максимальная температура воздуха ожидается близкой к 0.