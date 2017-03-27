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13:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Уровень воды в районе Нижнего Новгорода за сутки прибавился на 8 см

Как сообщил по итогам оперативного совещания в администрации Нижнего Новгорода директор городского управления ГОЧС Александр Симаков, все мероприятия, которые были запланированы к паводковому периоду, уже выполнены.

В частности, проверена техника, подготовлены гидротехнические сооружения, организованы восемь противопаводковых отрядов.

«На сегодняшний день за сутки у нас прибавка получилась плюс восемь сантиметров. Сегодня утром была отметка 67,3 метра», — сказал Симаков, добавив, что критический уровень начинается с показателей в 73 метра.

«Похолодание, которое происходит на этой неделе, помогает смягчению паводка. Вымораживает воду, которая успела растаять», — отметил чиновник.

Он напомнил, что наиболее подвержены паводку Канавинский, Московский, Сормовский и Автозаводский районы. «В этом году были приняты превентивные меры. Где появлялось большое количество воды на проезжей части или дворовой территории, была организована откачка воды той техникой, которая имеется в районах», — сообщил Симаков, заявив при этом, что жалоб от населения практически не было. По его словам, в течение марта поступило шесть заявок на откачку воды, которые были немедленно исполнены.

Ранее сообщалось, что метеорологи прогнозируют паводок в 2017 году на уровне среднемноголетних значений.

Cпециалисты предполагают что в районе Нижнего Новгорода не должно быть очень высоких уровней воды, если не произойдёт внештатных ситуаций на водохранилищах.

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