В Молдове вводят запрет на рыболовство

С 1 апреля по 30 мая запрещается вылов из реки Прут, от северной границы Республики Молдова с Украиной до села Тецкань, от плотины гидроузла Костешть-Стынка до села Джурджулешты, в водохранилище Костешть-Стынка и в озере Манта.

Согласно документу, в Кучурганском водохранилище лов рыбы запрещается с 25 марта до 31 мая.

С 1 апреля до 9 июня 2017 года введен запрет на лов рыбы в реке Днестр, от Наславчи до Каменки, от Дубоссарской ГЭС до Паланки и в рукаве Турунчук. Не допускается ловля рыбы в тот же период в озере Кахул и в Дубоссарском водохранилище.

Разрешается лов скумбрии на Днестре между Криулянами и Паланкой. Запрет не коснулся рыболовства в научных целях, а также частных водохранилищ и озер, расположенных в парках. Нарушителям грозит штраф от 100 лее и выше.

Интересно, что в Германии, для занятия рыболовством, необходимо получить удостоверение рыбака, которое выдается после 2-х месячных курсов -придетсявыучить названия рыб, их особенности, заболевания, ознакомиться с законодательством, регулирующим рыбную ловлю в Германии, и даже продемонстрировать практические навыки, которыми должен владеть рыболов.

Только после экзамена и оплаты 200 евро вы сможете купить лицензию, которая стоит от 15−25 евро на весь сезон, и позволит вам заниматься любимым делом при этом, не нарушая закон.