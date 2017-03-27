Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Они пытаются меня заманить обратно": признание Максаковой
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
17:06 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Поезд «Акварель» с весенней экспозицией запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Поезд «Акварель» с экспозицией весенних натюрмортов и пейзажей запустили на Арбатско-Покровской линии метро, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с презентации обновленного состава.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

«Не секрет, что “Акварель” является одним из самых любимых именных поездов среди жителей и гостей столицы, в этом году он отметит свой 10-летний юбилей. Новое оформление как нельзя лучше впишется в общую концепцию поезда, ведь все картины здесь выполнены именно акварелью», — сообщил заместитель начальника Московского метрополитена по коммуникациям Алексей Ильиных.

Читайте также
На 50 станциях метро заменят турникеты

В пресс-службе метро отметили, что запуск обновленного состава приурочен к пятилетию Академии акварели и изящных искусств и открытию соответствующей выставки в Центральном выставочном зале «Манеж», которая начнет работу 6 апреля.

«Благодаря тому, что “Акварель” курсирует по Арбатско-Покровской линии, получившие заряд творческого вдохновения пассажиры смогут выйти на станции “Площадь Революции” и продолжить знакомство с работами художников-акварелистов в “Манеже”. Здесь же можно будет принять участие в мастер-классах по различным направлениям прикладного искусства: от гончарного дела до витража и мозаики», — добавили в пресс-службе.

Презентация обновленной экспозиции именного поезда «Акварель» состоялась 27 марта на станции «Партизанская». В составе представлены знакомые каждому сюжеты окружающей нас жизни — красочные натюрморты и яркие пейзажи. Картины создадут атмосферу тепла и весеннего настроения для 2 млн пассажиров, которые увидят выставку за полгода ее работы. Новая экспозиция подготовлена совместно с Академией акварели и изящных искусств народного художника России Сергея Андрияки. Обновленный интерьер поезда-галереи украшают около 50 произведений знаменитого художника и его учеников.

Это уже 14 по счету экспозиция в уникальном именном составе «Акварель», который с 2007 г. курсирует по Арбатско-Покровской линии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
АРБ: Претензии «Альфа-Банка» относительно годового доклада являются необоснованными
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
Борис Джонсон отменил визит в Москву
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Золотую монету весом в 100 кг похитили из берлинского музея
Страус в калининградском зоопарке погиб, испугавшись посетителей
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь