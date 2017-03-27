Поезд «Акварель» с весенней экспозицией запустили на Арбатско-Покровской линии метро
Поезд «Акварель» с экспозицией весенних натюрмортов и пейзажей запустили на
Поезд «Акварель» с экспозицией весенних натюрмортов и пейзажей запустили на
«Не секрет, что “Акварель” является одним из самых любимых именных поездов среди жителей и гостей столицы, в этом году он отметит свой 10-летний юбилей. Новое оформление как нельзя лучше впишется в общую концепцию поезда, ведь все картины здесь выполнены именно акварелью», — сообщил заместитель начальника Московского метрополитена по коммуникациям Алексей Ильиных.
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«Благодаря тому, что “Акварель” курсирует по
Презентация обновленной экспозиции именного поезда «Акварель» состоялась 27 марта на станции «Партизанская». В составе представлены знакомые каждому сюжеты окружающей нас жизни — красочные натюрморты и яркие пейзажи. Картины создадут атмосферу тепла и весеннего настроения для 2 млн пассажиров, которые увидят выставку за полгода ее работы. Новая экспозиция подготовлена совместно с Академией акварели и изящных искусств народного художника России Сергея Андрияки. Обновленный интерьер
Это уже 14 по счету экспозиция в уникальном именном составе «Акварель», который с 2007 г. курсирует по