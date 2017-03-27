Поезд «Акварель» с весенней экспозицией запустили на Арбатско-Покровской линии метро

«Не секрет, что “Акварель” является одним из самых любимых именных поездов среди жителей и гостей столицы, в этом году он отметит свой 10-летний юбилей. Новое оформление как нельзя лучше впишется в общую концепцию поезда, ведь все картины здесь выполнены именно акварелью», — сообщил заместитель начальника Московского метрополитена по коммуникациям Алексей Ильиных.

В пресс-службе метро отметили, что запуск обновленного состава приурочен к пятилетию Академии акварели и изящных искусств и открытию соответствующей выставки в Центральном выставочном зале «Манеж», которая начнет работу 6 апреля.

«Благодаря тому, что “Акварель” курсирует по Арбатско-Покровской линии, получившие заряд творческого вдохновения пассажиры смогут выйти на станции “Площадь Революции” и продолжить знакомство с работами художников-акварелистов в “Манеже”. Здесь же можно будет принять участие в мастер-классах по различным направлениям прикладного искусства: от гончарного дела до витража и мозаики», — добавили в пресс-службе.

Презентация обновленной экспозиции именного поезда «Акварель» состоялась 27 марта на станции «Партизанская». В составе представлены знакомые каждому сюжеты окружающей нас жизни — красочные натюрморты и яркие пейзажи. Картины создадут атмосферу тепла и весеннего настроения для 2 млн пассажиров, которые увидят выставку за полгода ее работы. Новая экспозиция подготовлена совместно с Академией акварели и изящных искусств народного художника России Сергея Андрияки. Обновленный интерьер поезда-галереи украшают около 50 произведений знаменитого художника и его учеников.