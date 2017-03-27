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12:49 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев спрашивают, нужна ли им электричка в аэропорт

Свое отношение к проекту красноярцы смогут выразить, ответив всего на один вопрос: «Готовы ли Вы сменить автотранспорт на современные электропоезда для поездок в аэропорт “Емельяново” и обратно?».

Компания «Краспригород» предложила жителям Красноярской агломерации принять участие в опросе о необходимости электрички в аэропорт. Напомним, в рамках подготовки к Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в столице края в 2019 году, рассматривается возможность запуска электропоездов из Красноярска до аэропорта «Емельяново».

Свое отношение к проекту красноярцы смогут выразить, ответив всего на один вопрос: «Готовы ли Вы сменить автотранспорт на современные электропоезда для поездок в аэропорт “Емельяново” и обратно?». Принять участие в опросе можно уже сегодня на официальном сайте компании «Краспригород», а также на странице «Краспригорода» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, свое мнение о проекте потенциальные пассажиры электропоезда Красноярск — Аэропорт «Емельяново» могут высказать на официальном сайте администрации Емельяновского района и на странице международного аэропорта «Емельяново» в социальной сети «ВКонтакте», где также размещен опрос.

Опрос продлится до 3 апреля.

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