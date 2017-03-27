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12:44 (мск), источник: ТАСС

Погода на последней неделе марта в Москве будет холоднее нормы

Представитель Гидромецентра уточнил, что в течение недели стоит ожидать ветра и гололедицы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Серия активных циклонов продолжает способствовать распространению в Центральную Россию холодных воздушных масс, сформировавшихся в бассейне Северного Ледовитого океана. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, последняя неделя марта окажется холоднее климатической нормы.

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«27 марта — это средний срок, когда в столичном регионе средняя суточная температура переходит через ноль к положительным значениям, в этом году наблюдается обратный ход», — уточнил представитель метеослужбы. В целом погода останется неустойчивой, временами пройдут осадки, будет усиливаться ветер, образуется гололедица.

Во вторник, 28 марта, территорию Московской области пересечет холодный атмосферный фронт. Ожидается ветер западной четверти, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Ночью пройдет мокрый снег, снег; температура в Москве понизится до минус 2 — нуля градусов, по области будет до минус 4 — плюс 1 градуса, утром местами образуется гололедица. Днем будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки, максимальная температура в Москве 3−5 градусов, по области — до 5 градусов тепла.

В среду и четверг, 29—30 марта, северо-западный ветер, местами с порывами до 12−17 м/с, пройдет небольшой снег, местами гололедица. Ночью в Москве похолодает до минус 5 — минус 7 градусов, по области — до минус 3 — минус 8 градусов. Днем в Москве потеплеет до плюс 2 градусов, по области будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

В пятницу, 31 марта, осадки прекратятся. Ночью подморозит до минус 6 — минус 11 градусов, а днем будет до плюс 5 градусов. В субботу, 1 апреля, местами вновь ожидаются небольшие осадки. Ночью прогнозируется минус 4 — минус 9 градусов, днем будет от 3 до 8 градусов тепла.

Средняя температура прошедших дней марта составляет 3 градуса, что на 5,5 градуса выше нормы. Осадков за это время выпало 31 мм, с учетом прошедшей ночи — 40 мм, 118% от нормы.

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