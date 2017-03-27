Погода на последней неделе марта в Москве будет холоднее нормы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Серия активных циклонов продолжает способствовать распространению в Центральную Россию холодных воздушных масс, сформировавшихся в бассейне Северного Ледовитого океана. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, последняя неделя марта окажется холоднее климатической нормы.

«27 марта — это средний срок, когда в столичном регионе средняя суточная температура переходит через ноль к положительным значениям, в этом году наблюдается обратный ход», — уточнил представитель метеослужбы. В целом погода останется неустойчивой, временами пройдут осадки, будет усиливаться ветер, образуется гололедица.

Во вторник, 28 марта, территорию Московской области пересечет холодный атмосферный фронт. Ожидается ветер западной четверти, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Ночью пройдет мокрый снег, снег; температура в Москве понизится до минус 2 — нуля градусов, по области будет до минус 4 — плюс 1 градуса, утром местами образуется гололедица. Днем будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки, максимальная температура в Москве 3−5 градусов, по области — до 5 градусов тепла.