Самая большая полярная станция на Земле Франца-Иосифа станет доступна для туристов
В советское время на станции проживало до 200 человек.
В советское время на станции проживало до 200 человек.
АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Самая большая на архипелаге Земля
«Из интересных мест для посещения, которые, скорее всего, будут доступны для посетителей после завершения очистки — полярная станция на острове Хейса, где в советское время проживало и работало до 200 человек», — сказал Кирилов.
В настоящее время туристы могут увидеть лишь несколько из 192 островов архипелага. Туроператор заранее подает заявку на посещение определенных точек, а парк подтверждает маршрут и заключает с учреждением договоры о сотрудничестве и охране от крупных хищников, выдает разрешение на посещение территории. Обычно все заявленные на посещение туристами точки согласовываются.
«Во время рейсов атомного ледокола, например, посещаются лишь несколько из десяти самых популярных островов Земли
На острове Хейса с 1957 года существовала обсерватория, которая с 1972 года стала носить имя полярного радиста Эрнста Кренкеля, особое место в научной программе занимало высотное зондирование атмосферы.
В 2001 году станция была закрыта, в 2004 году ее деятельность была возобновлена, в настоящее время на метеостанции острова Хейса работают четыре человека. На острове с 2014 года проводятся мероприятия по арктической уборке.
Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля