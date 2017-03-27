Самая большая полярная станция на Земле Франца-Иосифа станет доступна для туристов

АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Самая большая на архипелаге Земля Франца-Иосифа полярная станция, расположенная на острове Хейса, после проведения «арктической уборки» станет доступна для туристов. Об этом ТАСС сообщил и. о. директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

«Из интересных мест для посещения, которые, скорее всего, будут доступны для посетителей после завершения очистки — полярная станция на острове Хейса, где в советское время проживало и работало до 200 человек», — сказал Кирилов.

В настоящее время туристы могут увидеть лишь несколько из 192 островов архипелага. Туроператор заранее подает заявку на посещение определенных точек, а парк подтверждает маршрут и заключает с учреждением договоры о сотрудничестве и охране от крупных хищников, выдает разрешение на посещение территории. Обычно все заявленные на посещение туристами точки согласовываются.