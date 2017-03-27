Елизавета II ищет мастера по шторам и декоративным тканям

Новый сотрудник будет отвечать более чем за тысячу комнат в Букингемском дворце, Виндзорском замке и Сент-Джеймсском дворце. Успешному кандидату обещают зарплату в размере £22 тыс. в год.

Работнику предстоит заниматься шторами и драпировками, в том числе создавать новые и оценивать состояние уже имеющихся. Отмечается, что это будет непросто, например, из-за высочайших стандартов и многочисленных дедлайнов.

Вместе с тем, сотрудник будет работать с талантливыми коллегами ради достижения общих и блистательных результатов, говорится в описании вакансии.

Заявки принимаются до 6 апреля.

В 2016 году сообщалось, что Елизавета II ищет посудомойщика.