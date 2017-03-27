Елизавета II ищет мастера по шторам и декоративным тканям
В Великобритании королевский двор Елизаветы II ищет мастера по шторам и декоративным тканям, сообщает The Telegraph.
В Великобритании королевский двор Елизаветы II ищет мастера по шторам и декоративным тканям, сообщает The Telegraph.
Новый сотрудник будет отвечать более чем за тысячу комнат в Букингемском дворце, Виндзорском замке и
Работнику предстоит заниматься шторами и драпировками, в том числе создавать новые и оценивать состояние уже имеющихся. Отмечается, что это будет непросто, например,
Вместе с тем, сотрудник будет работать с талантливыми коллегами ради достижения общих и блистательных результатов, говорится в описании вакансии.
Заявки принимаются до 6 апреля.
В 2016 году сообщалось, что Елизавета II ищет посудомойщика.