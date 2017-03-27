Проект Yuri’s Night снова пройдёт в Перми
Международный проект Yuri’s Night приуроченный Дню космонавтики, состоится в Перми в середине апреля. В рамках проекта пройдут
Международный проект Yuri’s Night приуроченный Дню космонавтики, состоится в Перми в середине апреля. В рамках проекта пройдут
Посетители Yuri’s Night смогут узнать о последних открытиях в области астрофизики и происхождении комет, а также посетить вечеринку в стиле
События проекта рассчитаны не только для взрослых, но и для детей. Так, дети до 10 лет смогут посетить познавательную «космопродлёнку», где вместе со специалистами музея истории Пермского университета будут мастерить игрушечные телескопы и разглядывать созвездия.
Напомним, проект Yuri’s Night — это международная некоммерческая инициатива празднования дня космонавтики. В этот день в десятках стран мира проводятся
В этом году к проекту присоединилось около 30 стран и 90 городов. Пермь принимает проект Yuri’s Night во второй раз.