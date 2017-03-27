Воронежец с микроволновкой сделал пародию на новый клип группы «Грибы»
Воронежец Владимир Копаев присоединился к новому флешмобу #Грибычеллендж, сделав пародию на популярный клип группы «Грибы» — «Тает лед».
Воронежец Владимир Копаев присоединился к новому флешмобу #Грибычеллендж, сделав пародию на популярный клип группы «Грибы» — «Тает лед».
Молодой человек опубликовал на своей страничке в Instagram видео, в котором под песню «Тает лед» повторяет движения артистов, снявшихся в клипе. Однако делает он это не в поле, а у себя в квартире. Воронежец одет в спортивный костюм, его лицо закрывает
Отметим, песня «Тает Лед» была опубликована на YouTube 10 марта. За 2,5 недели видео набрало рекордное количество просмотров — более 23 миллионов. К флешмобу #Грибычеллендж присоединились десятки жителей страны. Вместо магнитофона они использовали в пародиях кастрюли, топоры и даже инвентарь для хоккея. В акции принял участие и Филлип Киркоров. Он снял ролик, находясь в одном из воронежских кафе.