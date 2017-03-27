На страже порядка: задачи, состав и оружие Росгвардии

27 марта отмечается День войск национальной гвардии РФ. Корни праздника уходят в 1811 год, когда Александр I издал указ, в соответствии с которым из штатных губернских рот были сформированы батальоны внутренней стражи. Именно они впоследствии стали одной из важнейших охранительных систем государства.

Стоит отметить, что до недавнего времени эта дата отмечалась в России как День внутренних войск МВД. На их основе и была создана Росгвардия, которая в этом году впервые отмечает профессиональный праздник. Мы подготовили тест, который поможет вам разобраться в структуре ведомства и его работе.