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13:14 (мск), источник: Известия.Ру

На страже порядка: задачи, состав и оружие Росгвардии

Тест «Известий» поможет вам разобраться в структуре и работе ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

27 марта отмечается День войск национальной гвардии РФ. Корни праздника уходят в 1811 год, когда Александр I издал указ, в соответствии с которым из штатных губернских рот были сформированы батальоны внутренней стражи. Именно они впоследствии стали одной из важнейших охранительных систем государства.

Стоит отметить, что до недавнего времени эта дата отмечалась в России как День внутренних войск МВД. На их основе и была создана Росгвардия, которая в этом году впервые отмечает профессиональный праздник. Мы подготовили тест, который поможет вам разобраться в структуре ведомства и его работе.

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