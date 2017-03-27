Омские депутаты выдали денег на крупнейшие культурные фестивали

Благодаря им омичи гарантированно могут готовиться к походам на крупнейшие мероприятия в сфере культуры.

Так, в Омске пройдет очередной международный фестиваля «В гостях у «Арлекина», кинофестиваль дебютов «Движение», фестиваль «Лучшие спектакли — лауреаты премии «Золотая маска» в Омске», «Душа России» и «Единение». Так же будут выделены средства для проведения награждения победителей конкурсов имени Н. Бревновой, и «Лучшая театральная работа», премии имени Любови Полищук.

А уже в ближайшее время в Омске состоятся мероприятия фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» и Московского пасхального фестиваля, с участием оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева. Кроме творческих форумов, будут решаться и вопросы материально-технической базы объектов культуры.

«В этом году мы планируем решить вопрос, касающиеся ремонтов фасада и крыши музея имени Ф. М. Достоевского. Для этого выделено 4 миллиона рублей. Учреждения культуры в районах области так же не останутся без поддержки — Омская область вошла в федеральную программу, в рамках которой будут выделяться средства на улучшение материально-технической базы объектов на селе и в малых городах. Благодаря этому можно будет отремонтировать, а при необходимости и заново отстроить дома культуры», — цитирует министерство культуры Омской области главу ведомства Виктора Лапухина.