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12:56 (мск), источник: Volga News

В ближайшие дни в Самарской области ожидаются небольшие осадки

В Самарской области пройдут дожди и мокрый снег, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 27 марта, местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит 0… +5 °C. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

Во вторник, 28 марта, облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки. Ночью столбик термометра опустится от -0 до -5 °C, днем поднимется от 0 до +5 °C. Ветер юго-западный 6−11 м/с, местами порывы 13−15 м/с.

В среду, 29 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, снег, мокрый снег. Ночью похолодает от -2 до -7 °C, днем потеплеет от -2 до +3 °C. Ветер северо-западный 9−14 м/с.

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