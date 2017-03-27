В ближайшие дни в Самарской области ожидаются небольшие осадки
В Самарской области пройдут дожди и мокрый снег, сообщают в Приволжском УГМС.
В Самарской области пройдут дожди и мокрый снег, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 27 марта, местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит 0… +5 °C. Ветер
Во вторник, 28 марта, облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки. Ночью столбик термометра опустится от -0 до -5 °C, днем поднимется от 0 до +5 °C. Ветер
В среду, 29 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, снег, мокрый снег. Ночью похолодает от -2 до -7 °C, днем потеплеет от -2 до +3 °C. Ветер