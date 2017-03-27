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12:55 (мск), источник: Volga News

Строительство отделения полиции около стадиона «Самара Арена» обойдется в 105 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика для выполнения работ по проектированию и строительству комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж) рядом со стадионом «Самара Арена».

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 104,7 млн рублей. В качестве источника средств называется бюджет Самарской области.

Согласно опубликованному техзаданию, площадь земельного участка под строительство составляет 0,75 га. Здание для сотрудников МВД будет трехэтажным, общей площадью около 540 кв. метров. Здание рассчитано на 75 человек личного состава. Кроме того, предусмотрено строительство гаража площадью 144 кв. м, рассчитанного на шесть машин.

Согласно опубликованному календарному графику работ, уже в апреле и мае должны быть проведены подготовительные и земляные работы, в конце июня — закончено обустройство фундамента, до конца августа — возведены стены.

С августа должны начаться работы по устройству кровли, установке дверей и окон, внутренней и наружной отделке, с августа — сентября — внутренние инженерные работы. В целом здание отдела полиции с гаражом должно быть готово к декабрю.

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