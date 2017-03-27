В 2017 году спроектируют три новых путепровода
Они обеспечат поперечные связи между районами.
Они обеспечат поперечные связи между районами.
В этом году планируют спроектировать три новых путепровода через железнодорожные пути. Они нужны для того, чтобы обеспечить поперечные связи между районами, пояснил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.
«Проектирование
Первый путепровод свяжет шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект. Путепровод через пути Савёловского направления железной дороги соединит улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей. Таким образом, получится связать районы Алтуфьевский и Восточное Дегунино, обеспечить автотранспортные связи между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.
Ещё один путепровод через пути Савёловского направления позволит проехать с Проектируемого проезда № 2236 на улицу Хачатуряна, свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, обеспечит движение транспортных потоков на улицу Хачатуряна, Северный бульвар, проезд Дежнёва, улицу Менжинского в сторону Ярославского шоссе.
Как отметил Андрей Бочкарёв, в ближайшей перспективе на очереди ещё два путепровода в северной части города.