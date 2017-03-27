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18:43 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В 2017 году спроектируют три новых путепровода

Они обеспечат поперечные связи между районами.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В этом году планируют спроектировать три новых путепровода через железнодорожные пути. Они нужны для того, чтобы обеспечить поперечные связи между районами, пояснил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.

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«Проектирование дороги-переезда через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы в настоящее время ведётся, уже летом планируем приступить к строительству. К проектированию ещё двух приступим во втором квартале», — подчеркнул он.

Первый путепровод свяжет шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект. Путепровод через пути Савёловского направления железной дороги соединит улицу 800-летия Москвы с Инженерной улицей. Таким образом, получится связать районы Алтуфьевский и Восточное Дегунино, обеспечить автотранспортные связи между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

Ещё один путепровод через пути Савёловского направления позволит проехать с Проектируемого проезда № 2236 на улицу Хачатуряна, свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе, обеспечит движение транспортных потоков на улицу Хачатуряна, Северный бульвар, проезд Дежнёва, улицу Менжинского в сторону Ярославского шоссе.

Как отметил Андрей Бочкарёв, в ближайшей перспективе на очереди ещё два путепровода в северной части города.

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