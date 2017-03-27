Мультимиллионера, который накупил недвижимость в Новосибирске, зарезали

Мужчину, который занимался совершением крупных сделок по покупке коммерческой недвижимости в Новосибирске, убили. Сообщение о двойном убийстве в минувшую пятницу появилось на сайте следственного управления СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, житель Северска в марте 2017 года из-за неприязни совершил нападение с ножом на свою экс-супругу и ее знакомого. От полученных ран потерпевшие скончались.

Подозреваемого уже задержали правоохранители. Мужчину обязали пройти судебно — психиатрическую экспертизу. Также СМИ города Томска рассказали, что погибшим мужчиной оказался 45-летний житель Томска, Константин Сигитов. В Новосибирске он успел купить площади бывшего ЖУМа, одно строение на площади Калинина, и другие. А в марте этого года предприниматель выкупил акции и недвижимость конструкторского бюро «Салют», расположенного на Красном проспекте.