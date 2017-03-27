Козловский стал послом ЧМ-2018 перед матчем сборных в Краснодаре

Краснодар. 27 мар. — Новая Кубань. Данила Козловский уже по сложившейся традиции посетил очередной матч на стадионе ФК «Краснодар». Национальные команды России и Кот-д’Ивуара встречались 24 марта.

На этот раз актер присутствовал на игре не просто в качестве почетного болельщика, но и стал участником почетной церемонии перед началом футбольной встречи.

За несколько минут до стартового свиста арбитра президент РФС Виталий Мутко вручил Даниле Козловскому сертификат посла Чемпионата Мира по футболу 2018 г. Об этом написал в своем Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Символично, что церемония прошла именно на стадионе ФК «Краснодар», так как Козловский планирует снимать в нашем регионе новый фильм о футболе.

— Отличный выбор, одобряю. И ждем премьеру, конечно, — прокомментировал Кондратьев.

Напомним, что сборная России в этот день уступила гостям из Кот-д’Ивуара 0:2.