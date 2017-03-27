Тотальный диктант в Воронеже пройдет на 15 площадках

Тотальный диктант пройдет в Воронеже более чем на 15 площадках, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» региональный координатор образовательной акции Екатерина Каркоцкая в понедельник, 27 марта. Регистрация откроется 29 марта. Организаторы предупредили о том, что количество мест на некоторых площадках ограничено, поэтому подать заявку на участие лучше заранее.

Традиционно Тотальный диктант пройдет в главном корпусе Воронежского госуниверситета (ВГУ) и в Доме журналистов. Проверить свои знания можно и в областной библиотеке имени Никитина, Воронежском педагогическом университете, в информационном центре атомной энергии, в сити-парке «Град», а также в бизнес-отеле «Дегас», торговом комплексе «Армада» и торгово-развлекательном центре «Максимир». Ознакомиться с предварительным списком воронежских площадок можно на городской странице сайта и на странице проекта в соцсети.

Контекст

Воронеж в шестой раз присоединится к Тотальному диктанту в 2017 году в 8 апреля. Автором текста Тотального диктанта-2017 стал писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста — эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

ВГУ для подготовки к Тотальному диктанту запустил курсы «Русский по четвергам». Занятия проходят по четвергам с 16 февраля и по 6 апреля. Желающих ждут еженедельно в корпусе филфака (площадь Ленина, 10, 3 этаж, аудитория № 37) к 18:30. Кроме того, воронежцы могут готовиться к Тотальному диктанту в режиме онлайн — бесплатные занятия проходят на сайте образовательной акции.