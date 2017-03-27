Иркутян просят не покупать мясо на стихийных рынках из-за африканской чумы
Иркутян просят не покупать мясо и мясные продукты на несанкционированных рынках
Иркутян просят не покупать мясо и мясные продукты на несанкционированных рынках
Как 27 марта 2017 года сообщила
Владельцам личных подсобных и фермерских хозяйств при обнаружении признаков заболевания животных необходимо сообщить в Иркутскую станцию по борьбе с болезнями животных по телефонам: 290−996, 260−565, 209−659. Заявления принимаются круглосуточно.