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13:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутян просят не покупать мясо на стихийных рынках из-за африканской чумы

Иркутян просят не покупать мясо и мясные продукты на несанкционированных рынках из-за случаев заболевания африканской чумой свиней.

Как 27 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, о фактах несанкционированной продажи мясной продукции можно сообщить на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Иркутской области: 8−800−350−26−86 (звонок бесплатный). Горячая линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Владельцам личных подсобных и фермерских хозяйств при обнаружении признаков заболевания животных необходимо сообщить в Иркутскую станцию по борьбе с болезнями животных по телефонам: 290−996, 260−565, 209−659. Заявления принимаются круглосуточно.

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