Жителям Южного Урала необходимо задекларировать доходы до 2 мая
Жители Челябинской области обязаны до 2 мая 2017 года представить в налоговые органы отчет о доходах за 2016 год. Налог необходимо уплатить до 15 июля.
Жители Челябинской области обязаны до 2 мая 2017 года представить в налоговые органы отчет о доходах за 2016 год. Налог необходимо уплатить до 15 июля.
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ»
Предстоит также задекларировать доходы от продажи недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 1 января 2016 года и принадлежащего на праве собственности менее пяти лет.
Южноуральцам нужно отчитаться о недвижимом имуществе, транспортных средствах, акциях и долях, которые были им подарены людьми, не являющимися близкими родственниками.
В декларацию включаются и вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по заключенным трудовым договорам и договорам
Отчитаться придется и за выигрыши в лотерее, в других рискованных играх (в том числе с использованием игровых автоматов) и доходах от источников, находящихся за пределами России.
Задекларировать полученные доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Те южноуральцы, кто будет декларировать доходы с целью получения налоговых вычетов (социальных, стандартных, имущественных), имеют право представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2016 год и после второго мая 2017 года (в течение 2017−2019 годов).
Декларацию о доходах можно подготовить от руки и представить в бумажном виде на бланке. В электронной форме заполнить и отправить декларации без личного визита в налоговый орган поможет «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого пользователям сервиса в разделе «3-НДФЛ» необходимо использовать функцию «Заполнить/отправить декларацию онлайн».
Те южноуральцы, кто не представит в установленные сроки декларации, обязаны будут выплатить 5% суммы налога, подлежащей уплате, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тысячи рублей.