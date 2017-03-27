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13:36 (мск), источник: Uralpress.ru

Жителям Южного Урала необходимо задекларировать доходы до 2 мая

Жители Челябинской области обязаны до 2 мая 2017 года представить в налоговые органы отчет о доходах за 2016 год. Налог необходимо уплатить до 15 июля.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь УФНС России по Челябинской области Юлия Бердникова, декларацию о доходах должны представить в налоговую инспекцию те южноуральцы, кто продал имущество, принадлежащее им менее трех лет, или имущество, которое они получили в собственность после 1 января 2016 года в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника. Это также касается и имущества, полученного в результате приватизации или передачи его по договору пожизненного содержания с иждивением.

Предстоит также задекларировать доходы от продажи недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 1 января 2016 года и принадлежащего на праве собственности менее пяти лет.

Южноуральцам нужно отчитаться о недвижимом имуществе, транспортных средствах, акциях и долях, которые были им подарены людьми, не являющимися близкими родственниками.

В декларацию включаются и вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по заключенным трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества.

Отчитаться придется и за выигрыши в лотерее, в других рискованных играх (в том числе с использованием игровых автоматов) и доходах от источников, находящихся за пределами России.

Задекларировать полученные доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Те южноуральцы, кто будет декларировать доходы с целью получения налоговых вычетов (социальных, стандартных, имущественных), имеют право представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2016 год и после второго мая 2017 года (в течение 2017−2019 годов).

Декларацию о доходах можно подготовить от руки и представить в бумажном виде на бланке. В электронной форме заполнить и отправить декларации без личного визита в налоговый орган поможет «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого пользователям сервиса в разделе «3-НДФЛ» необходимо использовать функцию «Заполнить/отправить декларацию онлайн».

Те южноуральцы, кто не представит в установленные сроки декларации, обязаны будут выплатить 5% суммы налога, подлежащей уплате, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тысячи рублей.

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