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13:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Замеры воздуха показали превышения нормы фенола

Экологи указали на возможного виновника грязного воздуха в Челябинске.

В субботу, 25 марта, состоялся выезд по отбору проб атмосферного воздуха в границах жилых зон Челябинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на организаторов мероприятия — Благотворительный экологический фонд «Моя планета». Замеры проводились при участии министерства экологии.

Результат показал превышение фенола в 2.2 раза выше нормы. Экологи указали на возможного виновника грязного воздуха в Челябинске.

«Мы отобрали пробы в двух точках, с учетом направления ветра. В первой точке превышений не было обнаружено, во второй точке выявили превышения по фенолу в 2.2 раза выше нормы, а также у критической отметки находился сероводород. Судя по превышениям, можно предположить, что это одно из предприятий группы «Мечел», — прокомментировал директор БЭФ «Моя планета», эксперт Общественной палаты Челябинской области Виталий Безруков.

Все данные о превышениях будут переданы в Росприроднадзор и министерство экологии. Аналогичные мероприятия пройдут в период НМУ, выходные дни и ночное время.

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