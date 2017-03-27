При рождении первого ребенка семьям с ипотекой будут выделять субсидию
Жители Дона, получающие средства из бюджета на оплату процентных ставок по жилищным кредитам, в случае рождения или усыновления первого ребенка получат дополнительную субсидию.
Жители Дона, получающие средства из бюджета на оплату процентных ставок по жилищным кредитам, в случае рождения или усыновления первого ребенка получат дополнительную субсидию.
Как сообщает сайт областного правительства, её размер составит 50 процентов от регионального маткапитала.
Напомним, ранее такая субсидия предоставлялась только при рождении третьего или последующего ребенка.