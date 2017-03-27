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13:57 (мск), источник: Volga News

Снежные склоны «Красной Глинки» будут доступны для лыжников вплоть до 2 апреля

На сайте горнолыжного комплекса «Красная Глинка» опубликовано обновленное расписание работы трасс.

Так, начиная со вторника и по пятницу — с 28 по 31 марта включительно 1, 2, 5, 6-я, детская и тюбинговая трассы будут работать с 9:00 до 17:00.

В выходные, 1 и 2 апреля эти же трассы будут работать до 19:00, а трасса № 4 — в зависимости от ее состояния с 9:00 до 16:00.

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