Выставку Дали «Алиса в Стране чудес» за выходные посетили более 1,1 тыс. человек
Выставку Сальвадора Дали «Алиса в Стране чудес» в Altmans Gallery за выходные посетили более 1,1 тыс. человек. Об этом сообщает
Выставку Сальвадора Дали «Алиса в Стране чудес» в Altmans Gallery за выходные посетили более 1,1 тыс. человек. Об этом сообщает
«24 марта в галерее первых имен Altmans Gallery открылась выставка С. Дали “Алиса в Стране чудес”, приуроченная к 185-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла. За два выходных дня выставку посетили более 1,1 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В галерее напомнили, что выставка получила название «Алиса в Стране чудес», поскольку большинство работ в экспозиции посвящены одноименному произведению Л. Кэрролла.
«По словам посетителей, многие из них пришли, чтобы сфотографироваться со знаменитыми персонажами сказки Л. Кэрролла, поскольку к выставке пространство одного из самых популярных
Всего в рамках выставки С. Дали «Алиса в Стране чудес» можно увидеть порядка тридцати работ — часть из них экспонируется в России впервые. Рисунки были предоставлены международной галереей Maison D'art в