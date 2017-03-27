Выставку Дали «Алиса в Стране чудес» за выходные посетили более 1,1 тыс. человек

«24 марта в галерее первых имен Altmans Gallery открылась выставка С. Дали “Алиса в Стране чудес”, приуроченная к 185-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла. За два выходных дня выставку посетили более 1,1 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В галерее напомнили, что выставка получила название «Алиса в Стране чудес», поскольку большинство работ в экспозиции посвящены одноименному произведению Л. Кэрролла.

«По словам посетителей, многие из них пришли, чтобы сфотографироваться со знаменитыми персонажами сказки Л. Кэрролла, поскольку к выставке пространство одного из самых популярных торгово-деловых центров “Новинский” наполнилось сказочными инсталляциями и ростовыми фигурами на основе рисунков Джона Тенниела. Для поклонников творчества Л. Кэрролла была организована тематическая селфи-зона», — говорится в сообщении пресс-службы.