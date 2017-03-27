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16:56 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Выставку Дали «Алиса в Стране чудес» за выходные посетили более 1,1 тыс. человек

Выставку Сальвадора Дали «Алиса в Стране чудес» в Altmans Gallery за выходные посетили более 1,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Altmans Gallery.

Источник: Агентство «Москва»

«24 марта в галерее первых имен Altmans Gallery открылась выставка С. Дали “Алиса в Стране чудес”, приуроченная к 185-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла. За два выходных дня выставку посетили более 1,1 тыс. человек», — говорится в сообщении.

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В галерее напомнили, что выставка получила название «Алиса в Стране чудес», поскольку большинство работ в экспозиции посвящены одноименному произведению Л. Кэрролла.

«По словам посетителей, многие из них пришли, чтобы сфотографироваться со знаменитыми персонажами сказки Л. Кэрролла, поскольку к выставке пространство одного из самых популярных торгово-деловых центров “Новинский” наполнилось сказочными инсталляциями и ростовыми фигурами на основе рисунков Джона Тенниела. Для поклонников творчества Л. Кэрролла была организована тематическая селфи-зона», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в рамках выставки С. Дали «Алиса в Стране чудес» можно увидеть порядка тридцати работ — часть из них экспонируется в России впервые. Рисунки были предоставлены международной галереей Maison D'art в Монте-Карло, которая специализируется на живописи старых мастеров (с XIII по XVIII вв.), а также шедеврах искусства XX века. Помимо гравюр, офорта и скульптур к «Алисе в Стране чудес», в экспозицию также вошла оригинальная графика художника из серии «Карты Таро». Выставка открылась 24 марта и продлится ровно месяц.

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