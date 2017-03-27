Археологи будут искать на эспланаде останки протоирея Стефана Луканина

В Перми на эспланаде возле памятника Героям фронта и тыла проведут раскопки для поисков останков основателя Белогорского Свято-Николаевского монастыря, протоирея Стефана Луканина. Об этом «Новостям Перми» сообщили в Пермской епархии.



Известно, что протоирей был захоронен за алтарем храма Святителя Иоанна Златоуста, который находился на месте городской эспланады.



Поскольку точно известно место, где был захоронен Стефан Луканин, не придется перекапывать всю эспланаду. По словам представителей Пермской епархии, поиски останков протоирея не создадут неудобства для пешеходов или автомобилистов.



Сейчас будет создана рабочая группа, которая займется изучением вопроса. Раскопки могут начаться уже летом этого года.