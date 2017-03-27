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13:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Заработал бесплатный портал для предпринимателей «Бизнес-навигатор»

УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для представителей малого и среднего бизнеса, а также физических лиц запущен бесплатный информационный ресурс «Бизнес-навигатор».

Портал охватит 169 крупных городов, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов. Разработчиком «Бизнес-навигатора» выступила Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

На новом портале можно ознакомиться с Единой информационной системой в сфере закупок, Единым реестром малого и среднего предпринимательства, рассчитать бизнес-план, подобрать недвижимость для бизнеса, узнать о мерах поддержки, а также разместить информацию о продукции, найти и проверить контрагента и узнать о закупках крупных компаний.

Кроме того, портал включает информационную систему «ТАСС-Бизнес», которая также предоставляет бесплатный доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к информации и различным сервисам. Речь, в частности, идет о возможности проведения мониторинга деятельности контрагентов, размещения актуальных контактов и объявлений о своей компании, отслеживании закупок, получения интерактивных макроэкономических отчетов по материалам Росстата, Центробанка, ФНС России и другой информации.

Единственное условие для получения доступа к информации — регистрация на портале, отмечается в сообщении пресс-службы Минэкономразвития Башкортостана.

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