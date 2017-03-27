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14:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Росприроднадзор выявил крупную несанкционированную свалку в Богородском районе Нижегородской области

Департамент Росприроднадзора по ПФО выявил крупную несанкционированную свалку в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ведомство 27 марта 2017 года.

Согласно информации, по жалобам жителей специалисты департамента провели осмотр территории, прилегающей к автодороге Р-158 и деревне Кусаковка, и выявили многочисленные навалы строительных (битого кирпича, арматуры, тары из-под лакокрасочных изделий, полиэтиленовой пленки) и древесных отходов, автомобильных покрышек. Кроме того, там же обнаружены навалы отходов от ремонта бытовой техники и документация юридического лица — ООО «Техмаркет».

«Значительная часть отходов пересыпана землей. Зафиксированы вырытые котлованы, глубина ряда которых достигает 8−10 м», — говорится в сообщении.

При осмотре территории специалисты заметили свежие следы гусеничного транспорта, навалы песка и обломки асфальтного покрытия. По выявленным фактам возбуждено административное расследование.

Как сообщалось в феврале 2017 года, суд оштрафовал МП «Дивеевское ЖКХ» в Нижегородской области за незаконную свалку отходов. Она была обнаружена в 500 м северо-восточнее д. Осиновка.

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