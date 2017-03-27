На границе Литвы и Беларуси образовалась очередь из 675 фур

Вполне возможно, что проблема с пересечение границы могла усугубиться из-за плановых работ в системе электроники, которые проводились в субботу, 25 марта.

По крайней мере, самая большая очередь на выезде из Беларуси образовалась на пункте пропуска «Каменный Лог» — 320 большегрузов. Наполовину меньше — 152 фуры стоит на «Бенякони». «Котловка» собрала 120 грузовых автомобилей. Меньше всего очередь в пункте пропуска «Привалка», где проезда ожидают 83 фур.

Легковые автомобили проезжают без задержки. При въезде в Беларусь только 10 большегрузов стоят на пропускном пункте «Каменный Лог». Больше нигде очередей нет.

Подготовила Наталья Часовитина.