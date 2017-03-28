Словаки разработали машину для подавления протестов

Установленный на транспорте щит может сужаться или раздвигаться, подстраиваясь под ширину улицы. Отверстия в нем позволят полицейским вести стрельбу из безопасного положения. Щит может подниматься, выпуская полицейских.

Для подавления протестов у разработанного транспорта есть водяные пушки и распылители слезоточивого газа, радиус поражения которых составляет десять метров.

Громкоговорители донесут до протестующих указания или призывы правоохранителей, а радиоаппаратура позволит глушить сигналы, оставляя участников выступления без связи. При этом сам транспорт может управляться удаленно, для этого на нем установлено несколько широкоформатных камер.