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09:44 (мск), источник: Индикатор

Словаки разработали машину для подавления протестов

Словацкая компания разработала транспорт для полиции, имеющий все, чтобы эффективно подавлять митинги и выступления гражданских лиц. За 7,5-метровым щитом могут находиться в безопасности сразу 36 полицейских, сообщает International Business Times.

Установленный на транспорте щит может сужаться или раздвигаться, подстраиваясь под ширину улицы. Отверстия в нем позволят полицейским вести стрельбу из безопасного положения. Щит может подниматься, выпуская полицейских.

Для подавления протестов у разработанного транспорта есть водяные пушки и распылители слезоточивого газа, радиус поражения которых составляет десять метров.

Громкоговорители донесут до протестующих указания или призывы правоохранителей, а радиоаппаратура позволит глушить сигналы, оставляя участников выступления без связи. При этом сам транспорт может управляться удаленно, для этого на нем установлено несколько широкоформатных камер.

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