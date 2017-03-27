Убитым белоказаками революционерам в центре Челябинска откроют памятник

Площадь Павших революционеров в Челябинске будет реконструирована. Объект включен в программу по благоустройству городской среды на 2017 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Центрального района города Челябинска.

24 марта в администрации Центрального района было проведено общественное обсуждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017». На мероприятии присутствовали некоторые активисты советов домов, представители общественных и молодежных объединений, часть председателей комитетов территориального самоуправления, были и обычные жители района.

Согласно программе «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017», предусмотрено обустройство спортивных площадок на территории района за памятником Игорю Курчатову и около стадиона «Центральный». Места предлагается укомплектовать современными износостойкими уличными тренажерами, в том числе доступными для инвалидов. Планируется дооборудовать площадки специальными навесами и новыми покрытиями.

Кроме того, глава Центрального района города Виктор Ереклинцев заявил о планах по реконструкции площади Павших революционеров, одной их самых проблемных по благоустройству территорий. «В течение месяца будет составлена детальная смета, позже будут объявлены конкурентные процедуры для определения исполнителя. Если у жителей есть предложения, администрация района готова их рассмотреть», — сказал Виктор Ереклинцев на публичных слушаниях.

Площадь будет реконструирована за бюджетный счет в соответствии с планом, который был подготовлен еще при проектировании дорожной развязки несколько лет назад. Дорожные работы были выполнены, площадь уменьшилась в размерах, но не была реконструирована. План предусматривает озеленение площади — высадку 140 деревьев, 170 кустарников и отдельно установку клумб. Дополнительно на территории будут размещены малые архитектурные формы.

Виктор Ереклинцев отметил, что проект предусматривает установку памятника погибшим во время революции. Комплекс планируют торжественно открыть в День города, осенью 2017 года.

Однако что это будет за памятник, пока неизвестно. В администрации Центрального района не смогли предоставить информацию о памятнике и мемориальном комплексе, который будет установлен на площади Павших революционеров. Глава Центрального района был недоступен для комментария. В отделе ЖКХ и благоустройства заявили, что не знают о памятнике, однако пояснили, что в настоящий момент подыскивают подрядчика на разработку проектной документации. При этом добавили, что под памятник готовится постамент, но не стали называть параметры, которые согласно техническому заданию они будут вносить в документацию для разработчика.

Известный челябинский краевед Юрий Латышев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что ему, постоянно отслеживающему подобные мероприятия, о проведении общественных слушаний ничего не было известно.

Отметим, после установки по городу в 2012—2014 годах так называемых «малых архитектурных форм» в адрес городских властей поступила масса критики специалистов и горожан. После этого депутаты Челябинской городской думы приняли новый порядок установки памятников в мегаполисе. Теперь перед установкой новых архитектурных и художественных объектов необходимо общественное обсуждение.

Напомним, памятник Петру Столыпину в Челябинске, превратившийся в настоящее время в долгострой, не проходил общественных обсуждений, так был запланирован к возведению до решения Гордумы по новому порядку установки архитектурных объектов.

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Отметим, изначально площадь называлась Казарменной, с 1920 года именовалась площадью Памяти павших, позднее она стала называться площадью Павших революционеров. Является объектом культурного наследия регионального значения. Исторически название связано с местом гибели пяти челябинских революционеров.

3 июня 1918 года на площади белоказаками были изрублены пятеро революционеров. На одном из зданий возле площади установлена мемориальная доска с надписью: «На этой площади 3 июня 1918 года белогвардейцами были зверски убиты пламенные борцы за советскую власть: Д. В. Колющенко, В. И. Могильников, Н. П. Тряскин, М. А. Болейко, Ш. К. Гозиосский. Вечная слава героям революции!». На краю площади, ближе к улице Российской расположен камень с высеченным посланием потомкам: «Здесь на площади Павших революционеров будет сооружен памятник борцам за Советскую власть».