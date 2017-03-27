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14:02 (мск), источник: Volga News

«ВолгаФест-2017» откроет перфоманс-шествие театров «Грань» и «Место действия»

Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест-2017» состоится на второй очереди самарской набережной 11 и 12 июня. Тема фестиваля — «Навигация на реке и в городах». Программа, как и в прошлом году, будет разделена по направлениям: «Прогулки», «Впечатления», «Путешествия», «Семья», «Знания», «Спорт», «Волга и пляж».

В рамках каждого из направлений появятся новые участники и активности. В 2016 году центральной темой фестиваля были выбрана «Река, культура, города», в этом — «Навигация на реке и в городах». Фестиваль проходит по инициативе регионального министерства культуры при поддержке губернатора Самарской области.

В этом году «ВолгаФест» активнее задействует береговую зону и реку. Изменится расположение сцен: первая будет построена на набережной, вторая — непосредственно у воды. Состоится парад необычных судов «Волжский заплыв». Принять участие в этом действе сможет каждый желающий. Для этого нужно подать заявку на сайте «ВолгаФеста» или на страницах фестиваля в социальных сетях Facebook, «Вконтакте».

Кураторами паблик-арт площадки в этом году выступит команда фестиваля «Огород» из Нижнего Новгорода. Помимо арт-объектов, вместе с художниками-участниками они создадут к фестивалю восемь объектов инфраструктуры для набережной. Помочь в этом «Огороду» смогут художники и архитекторы, победившие в конкурсе малых архитектурных форм. Для участия в конкурсе также необходимо подать заявку через социальные сети и сайт фестиваля.

На «ВолгаФест-2017» выступят уличные театры. Зрители смогут увидеть представления коллективов из разных городов нашей страны и гостей из Франции, которые станут хедлайнерами фестиваля.

Откроется «ВолгаФест-2017» перформанс-шествием по арт-объектам «Полет жизни» при участии представителей театров «Грань» и «Место действия». Красочное променад-шоу, главным украшением которого станет зеркальная птица, исполненная в низкополигональной технике, пройдет по всей территории фестиваля. Также в рамках «ВолгаФест-2017» пройдут парады уличных оркестров.

Образовательные и выставочные площадки на «ВолгаФест-2017» представят Музей модерна, галерея «Виктория» и другие.

На «ВолгаФест-2017» вновь развернут свои шатры «Механические деревянные шестеренки», будут работать маркеты еды и сувениров, спортивная и танцевальная площадки, состоится маркер-баттл, новые варианты занятий с детьми везет пермский проект «Чердак».

Музыкальная программа порадует любителей самых разных стилей, от инди-попа до джаза. На фестивале появится много новых участников: артистов, художников, музыкантов, проектов для детей и взрослых. Каждый из них будет представлен в социальных сетях проекта и на сайте фестиваля.

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