Казахстанцев могут подключить к видеонаблюдению за своим домом через телефон
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Национальный телекоммуникаций оператор предложил способ профилактики квартирных краж в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Национальный телекоммуникаций оператор предложил способ профилактики квартирных краж в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Проект называется «Облачное видеонаблюдение», он ориентирован на расширение сети видеокамер в многоквартирных домах.
«Его суть заключается в том, что за небольшую ежемесячную плату жильцы смогут самостоятельно в
При этом, как отметил Кусаин Игембаев, через личный кабинет предоставляется возможность просмотра архивных записей. Предполагается, что Казахтелеком установит эти камеры за свой счет.
По данным Кусаина Игембаева, 44 тыс. квартирных краж совершено в прошлом году. Лишь 3% многоэтажных домов оснащены видеокамерами. Около 1,5 тыс. краж раскрыто с помощью них в прошлом году. Это предложение было озвучено в рамках совместного проекта «Стоп кражам!» МВД и Генпрокуратуры.