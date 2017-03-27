Казахстанцев могут подключить к видеонаблюдению за своим домом через телефон

«Его суть заключается в том, что за небольшую ежемесячную плату жильцы смогут самостоятельно в онлайн-режиме со смартфонов и других гаджетов присматривать за своим домом», — рассказал начальник второго департамента Генпрокуратуры Кусаин Игембаев на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

При этом, как отметил Кусаин Игембаев, через личный кабинет предоставляется возможность просмотра архивных записей. Предполагается, что Казахтелеком установит эти камеры за свой счет.

По данным Кусаина Игембаева, 44 тыс. квартирных краж совершено в прошлом году. Лишь 3% многоэтажных домов оснащены видеокамерами. Около 1,5 тыс. краж раскрыто с помощью них в прошлом году. Это предложение было озвучено в рамках совместного проекта «Стоп кражам!» МВД и Генпрокуратуры.