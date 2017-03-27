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15:44 (мск), источник: ivbg.ru

В школах Ленобласти может появиться безопасный Wi-Fi

В ближайшее время заработает более 20 тыс. точек доступа к беспроводному безопасному интернету, а к 2018 году их количество будет доведено до 60 тысяч.

Источник: Reuters

Практика ввода в школы безопасного интернета началась с Москвы.

«Вход в Сеть будет осуществляться при введении логина и пароля от электронного дневника. Также беспроводной интернет в Москве есть в общественном транспорте, на улицах, в парках, в студенческих общежитиях. Немаловажно, что департаментом информационных технологий города Москвы проведена вся необходимая работа для того, чтобы интернет во всех точках доступа был безопасным», — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Направления в профилактической работе выбраны правильно, считает автор исследования «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь. При этом она подчеркнула, что в данном случае важно не перестараться. Родителям важно помнить о том, что любой подросток «должен иметь свое приватное пространство».

Важно, чтобы ребенок был занят чем-то важным и интересным в реальной жизни. Тогда у него не будет ни времени, ни желания часами просиживать в интернете.
Мария Филь
Автор исследования «Социальные сети: новые технологии управления миром»

Однако продвинутые школьники не видят смысла в безопасном интернете, ведь везде можно найти свои «лазейки»:

— Мне кажется, что если установят безопасный интернет и будут блокировки, то это не решит всех проблем! Существует много сайтов на которых можно обойти эту блокировку, — убежден девятиклассник одной из выборгских школ Илья Камнев.

Родители же напротив, настроены позитивно.

«Думаю это правильно. Питание для мозгов должно быть здоровым и безопасным», — утверждает мама школьницы Раиса Баканова.

А вот председатель комитета образования МО «Выборгский район» Ольга Карвелис считает, что ответственность за виртуальную жизнь ребёнка нужно правильно разграничивать.

«В выборгских школах на стационарных компьютерах давно стоят фильтры, которые ограничивают доступ для детей. Появление Wi-Fi с безопасным интернетом — безусловно хорошо, ведь у всех детей сейчас есть телефоны. А что касается мобильного интернета, то давайте разделим ответственность. Доступ к интернету на территории образовательного учреждения — ответственность школы, а пользование Всемирной паутиной от сотовых операторов — уже под ответственностью родителей», — ответила на вопрос ivbg.ru председатель комитета образования Ольга Карвелис.

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