В школах Ленобласти может появиться безопасный Wi-Fi

Направления в профилактической работе выбраны правильно, считает автор исследования «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь. При этом она подчеркнула, что в данном случае важно не перестараться. Родителям важно помнить о том, что любой подросток «должен иметь свое приватное пространство».

«Вход в Сеть будет осуществляться при введении логина и пароля от электронного дневника. Также беспроводной интернет в Москве есть в общественном транспорте, на улицах, в парках, в студенческих общежитиях. Немаловажно, что департаментом информационных технологий города Москвы проведена вся необходимая работа для того, чтобы интернет во всех точках доступа был безопасным», — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Важно, чтобы ребенок был занят чем-то важным и интересным в реальной жизни. Тогда у него не будет ни времени, ни желания часами просиживать в интернете.

Однако продвинутые школьники не видят смысла в безопасном интернете, ведь везде можно найти свои «лазейки»:

— Мне кажется, что если установят безопасный интернет и будут блокировки, то это не решит всех проблем! Существует много сайтов на которых можно обойти эту блокировку, — убежден девятиклассник одной из выборгских школ Илья Камнев.

Родители же напротив, настроены позитивно.

«Думаю это правильно. Питание для мозгов должно быть здоровым и безопасным», — утверждает мама школьницы Раиса Баканова.

А вот председатель комитета образования МО «Выборгский район» Ольга Карвелис считает, что ответственность за виртуальную жизнь ребёнка нужно правильно разграничивать.