Упавшие банки с капустой выдали новосибирского алиментщика

34-летний гражданин К. длительное время не перечислял деньги на содержание своего четырехлетнего сына, задолжав в итоге более 100 тысяч рублей, официально нигде не работал и «вел аморальный образ жизни вместе с сожительницей». При этом застать нерадивого папашу дома не удавалось, сожительница его местоположение не раскрывала.

Во время очередного рейда по неплательщикам дверь открыла, как и всегда, сожительница, повторяя заученную фразу об отсутствии гражданского мужа. «На этот раз хозяйка позволила судебному приставу-исполнителю пройти в дом. Раздававшийся по всему дому грохот падающих банок выдал прячущегося в погребе должника», — рассказали VN.ru в пресс-службе.

Алиментщику пришлось покинуть свое тайное убежище и посетить отдел судебных приставов. Рассмотрев протокол, суд вынес решение о назначении наказания должнику в виде 40 часов обязательных работ.

У приставов в Новосибирской области за 2016 год набралось примерно 20 тысяч исполнительных производств на должников-алиментщиков. В настоящее время порядок таков: 25% от дохода родителя — на одного ребенка, 33% — на двух и 50% — на трех и более детей.