Упавшие банки с капустой выдали новосибирского алиментщика
Должник по алиментам спрятался в погребе собственного дома от судебных приставов по Каргатскому и Убинскому районам Новосибирской области, однако был успешно найден, сообщает
Должник по алиментам спрятался в погребе собственного дома от судебных приставов по Каргатскому и Убинскому районам Новосибирской области, однако был успешно найден, сообщает
34-летний гражданин К. длительное время не перечислял деньги на содержание своего четырехлетнего сына, задолжав в итоге более 100 тысяч рублей, официально нигде не работал и «вел аморальный образ жизни вместе с сожительницей». При этом застать нерадивого папашу дома не удавалось, сожительница его местоположение не раскрывала.
Во время очередного рейда по неплательщикам дверь открыла, как и всегда, сожительница, повторяя заученную фразу об отсутствии гражданского мужа. «На этот раз хозяйка позволила судебному
Алиментщику пришлось покинуть свое тайное убежище и посетить отдел судебных приставов. Рассмотрев протокол, суд вынес решение о назначении наказания должнику в виде 40 часов обязательных работ.
У приставов в Новосибирской области за 2016 год набралось примерно 20 тысяч исполнительных производств на
Должники нередко пытаются уйти от ответственности перед своими детьми и законом. Так, в ноябре 2016 года судебные приставы Болотнинского района обнаружили должницу по алиментам в шкафу. Прибыв по адресу, судебный