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14:18 (мск), источник: VN.ru

Упавшие банки с капустой выдали новосибирского алиментщика

Должник по алиментам спрятался в погребе собственного дома от судебных приставов по Каргатскому и Убинскому районам Новосибирской области, однако был успешно найден, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

34-летний гражданин К. длительное время не перечислял деньги на содержание своего четырехлетнего сына, задолжав в итоге более 100 тысяч рублей, официально нигде не работал и «вел аморальный образ жизни вместе с сожительницей». При этом застать нерадивого папашу дома не удавалось, сожительница его местоположение не раскрывала.

Во время очередного рейда по неплательщикам дверь открыла, как и всегда, сожительница, повторяя заученную фразу об отсутствии гражданского мужа. «На этот раз хозяйка позволила судебному приставу-исполнителю пройти в дом. Раздававшийся по всему дому грохот падающих банок выдал прячущегося в погребе должника», — рассказали VN.ru в пресс-службе.

Алиментщику пришлось покинуть свое тайное убежище и посетить отдел судебных приставов. Рассмотрев протокол, суд вынес решение о назначении наказания должнику в виде 40 часов обязательных работ.

У приставов в Новосибирской области за 2016 год набралось примерно 20 тысяч исполнительных производств на должников-алиментщиков. В настоящее время порядок таков: 25% от дохода родителя — на одного ребенка, 33% — на двух и 50% — на трех и более детей.

Должники нередко пытаются уйти от ответственности перед своими детьми и законом. Так, в ноябре 2016 года судебные приставы Болотнинского района обнаружили должницу по алиментам в шкафу. Прибыв по адресу, судебный пристав-исполнитель увидел «веселую» компанию, которая дружно убеждала, что никакой гражданки С. не видели и не знают, где она находится, и даже пытались доказать свою правоту, открывая все шкафы в доме. В результате они открыли не ту створку, чем и выдали свою приятельницу. Суд приговорил 25-летнюю мать троих детей к трем суткам административного ареста.

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