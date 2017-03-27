Досмотр багажа и пассажиров вводится на вокзале Астаны 1 апреля
На вокзалах Алматы-1 и Алматы-2 система досмотра действует более месяца.
На вокзалах Алматы-1 и Алматы-2 система досмотра действует более месяца.
1 апреля на железнодорожном вокзале Астаны вводится пропускной режим, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Более 150 сотрудников военизированной железнодорожной охраны уже проходят обучение. Инспекторы досмотра пройдут соответствующий инструктаж, получат навыки поведения в нестандартных ситуациях, корректного отношения к пассажирам.
«С 1 апреля 2017 года работники ВЖДО приступят к досмотру пассажиров и багажа на железнодорожном вокзале Астаны. В целом, планируется задействовать досмотровую службу со штатной численностью 149 единиц. Обучение по программе “Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры” также пройдут около 300 работников. Они будут работать на новом вокзальном комплексе Астаны», — сообщили в нацкомпании.
Отметим, на железнодорожных вокзалах Алматы-1 и Алматы-2 система досмотра действует более месяца. По данным
«На вокзалах функционируют все необходимое досмотровое оборудование, в том числе 12 комплектов рентгенотелевизионных аппаратов, восемь из которых на Алматы-1 и четыре — на Алматы-2», — отметил заместитель директора по вокзальному хозяйству Алматинского отделения магистральной сети Эрик Шинтеков.
Процедура досмотра определяется в зависимости от уровня террористической опасности. В период отсутствия террористической угрозы либо при умеренном («желтом») уровне террористической угрозы проводится выборочный досмотр. При объявлении высокого («оранжевого») и критического («красного») уровня угрозы досмотру подлежат все пассажиры и посетители, вещи находящихся при них, в том числе ручная кладь и багаж.
«Основной задачей досмотра является своевременное предупреждение и пересечение попыток проникновения на объекты транспортной инфраструктуры лиц с устройствами или веществами, которые могут быть использованы в качестве средств насилия или могут явиться причиной чрезвычайного происшествия», — отметили в
Ранее в нацкомпании разъяснили правила досмотра пассажиров и багажа на вокзалах республики. Процедура досмотра еще на 13 железнодорожных вокзалах начнется с 1 июня этого года.