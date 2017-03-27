Досмотр багажа и пассажиров вводится на вокзале Астаны 1 апреля

Более 150 сотрудников военизированной железнодорожной охраны уже проходят обучение. Инспекторы досмотра пройдут соответствующий инструктаж, получат навыки поведения в нестандартных ситуациях, корректного отношения к пассажирам.

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«С 1 апреля 2017 года работники ВЖДО приступят к досмотру пассажиров и багажа на железнодорожном вокзале Астаны. В целом, планируется задействовать досмотровую службу со штатной численностью 149 единиц. Обучение по программе “Досмотр на объектах транспортной инфраструктуры” также пройдут около 300 работников. Они будут работать на новом вокзальном комплексе Астаны», — сообщили в нацкомпании.

Отметим, на железнодорожных вокзалах Алматы-1 и Алматы-2 система досмотра действует более месяца. По данным пресс-службы КТЖ, за это время не возникло ни одной нештатной ситуации по вине сотрудников ВЖДО.

«На вокзалах функционируют все необходимое досмотровое оборудование, в том числе 12 комплектов рентгенотелевизионных аппаратов, восемь из которых на Алматы-1 и четыре — на Алматы-2», — отметил заместитель директора по вокзальному хозяйству Алматинского отделения магистральной сети Эрик Шинтеков.

Процедура досмотра определяется в зависимости от уровня террористической опасности. В период отсутствия террористической угрозы либо при умеренном («желтом») уровне террористической угрозы проводится выборочный досмотр. При объявлении высокого («оранжевого») и критического («красного») уровня угрозы досмотру подлежат все пассажиры и посетители, вещи находящихся при них, в том числе ручная кладь и багаж.

«Основной задачей досмотра является своевременное предупреждение и пересечение попыток проникновения на объекты транспортной инфраструктуры лиц с устройствами или веществами, которые могут быть использованы в качестве средств насилия или могут явиться причиной чрезвычайного происшествия», — отметили в пресс-службе КТЖ.

Ранее в нацкомпании разъяснили правила досмотра пассажиров и багажа на вокзалах республики. Процедура досмотра еще на 13 железнодорожных вокзалах начнется с 1 июня этого года.