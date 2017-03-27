Весну теплее обычного обещают красноярцам

По предварительным прогнозам, на большей части России ожидается «температурный режим, близкий к средним многолетним значениям и выше их». Сибирь попала в число территорий, где в среднем за этот период температура будет выше нормы.

При этом в апреле на юге и в центральной части края температура будет выше среднего, а в северной — около нормы, которая составляет для этого месяца +1,3 °С. Количество осадков будет средним, лишь на севере края ожидается выпадение осадков больше обычного.

Май прогнозируется в пределах нормы, которая составляет +9,2 °С, а в июне север и юг края будут находиться в зоне, где температура поднимется выше нормы, в центральной же части края она будет примерно равна норме — +15,7 °С.

С июля по сентябрь на большей части территории Красноярского края температура ожидается примерно в пределах нормы — +18,4 °С, +15,2 °С и +8,9 °С соответственно. При этом в сентябре в южных и центральных частях края ожидаются повышенные осадки.