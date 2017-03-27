На Кубани хотят праздновать день традиционной казачьей одежды

Как сообщили в пресс-службе заксобрания Краснодарского края, семинар прошел в преддверии празднования дня кубанских казаков. На мероприятии парламентариям показали, как, что и с чем одевается. Показывали место правильного ношения и крепления кинжала, ношения башлыка и так далее.

Отметим, что впервые праздник будут отмечать 22 апреля в День реабилитации кубанского казачества.

Как писал «ФедералПресс» ранее, казаки Кубанского казачьего войска обратились в законодательное собрание Краснодарского края с просьбой внести в Госдуму РФ проект изменения в некоторые статьи Кодекса об административных правонарушениях, которые бы предусматривали ответственность за действия по факту искажения истории. Проект изменений будет предусматривать штраф за публичное распространение информации, искажающей исторические события и факты, произошедшие на территории СССР в годы войны.