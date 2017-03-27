«Руслайн» увеличит частоту рейсов «Санкт-Петербург — Воронеж» до 2 раз в день
Расписание изменится с 22 мая.
Расписание изменится с 22 мая.
Авиакомпания «Руслайн» увеличит частоту рейсов «Санкт-Петербург — Воронеж» до двух раз в день, сообщила
По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям самолет будет вылетать в Воронеж из питерского аэропорта «Пулково» в 11:20, а возвращаться обратно в 14:00. По вторникам и четвергам — из
Утренние ежедневные рейсы (в 7:40) из Воронежа с вечерним возвращением из Пулково (в 22:05) в расписании останутся.
Помимо «Руслайна», в