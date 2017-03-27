«Руслайн» увеличит частоту рейсов «Санкт-Петербург — Воронеж» до 2 раз в день

Авиакомпания «Руслайн» увеличит частоту рейсов «Санкт-Петербург — Воронеж» до двух раз в день, сообщила пресс-служба перевозчика в субботу, 25 марта. Дополнительные рейсы появятся в расписании с понедельника, 22 мая.

По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям самолет будет вылетать в Воронеж из питерского аэропорта «Пулково» в 11:20, а возвращаться обратно в 14:00. По вторникам и четвергам — из Санкт-Петербурга в 13:30, из Воронежа — в 16:50. Время в полете — 1 час 50 минут.

Утренние ежедневные рейсы (в 7:40) из Воронежа с вечерним возвращением из Пулково (в 22:05) в расписании останутся.