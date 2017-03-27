Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России запретят старые электросчетчики
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Джоли и Питт возобновили общение
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
«А что с ним еще делать?»: родственник об убитом в Киеве депутате
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
17:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Руслайн» увеличит частоту рейсов «Санкт-Петербург — Воронеж» до 2 раз в день

Расписание изменится с 22 мая.

Авиакомпания «Руслайн» увеличит частоту рейсов «Санкт-Петербург — Воронеж» до двух раз в день, сообщила пресс-служба перевозчика в субботу, 25 марта. Дополнительные рейсы появятся в расписании с понедельника, 22 мая.

По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям самолет будет вылетать в Воронеж из питерского аэропорта «Пулково» в 11:20, а возвращаться обратно в 14:00. По вторникам и четвергам — из Санкт-Петербурга в 13:30, из Воронежа — в 16:50. Время в полете — 1 час 50 минут.

Утренние ежедневные рейсы (в 7:40) из Воронежа с вечерним возвращением из Пулково (в 22:05) в расписании останутся.

Помимо «Руслайна», в Санкт-Петербург из Воронежа три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — летает и авиакомпания «Нордавиа». До 31 мая вылет из Воронежа будет осуществляться в 19:55, самолет прибудет в аэропорт «Пулково» в 22:00. Со 2 июня по 27 октября рейсы будут отправляться из Воронежа в 18:50, в Санкт-Петербурге самолет приземлится в 21:00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежские дальнобойщики присоединились к акции протеста против системы «Платон»
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
Борис Джонсон отменил визит в Москву
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Золотую монету весом в 100 кг похитили из берлинского музея
Страус в калининградском зоопарке погиб, испугавшись посетителей
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь