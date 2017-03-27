Протоиерей Василий Попов привезет Благодатный огонь в Воронеж
Святыню доставят в Благовещенский собор в пасхальную ночь.
Святыню доставят в Благовещенский собор в пасхальную ночь.
Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Воронеж доставит протоиерей Василий Попов, сообщили в Воронежской епархии в понедельник, 27 марта. Святыня прибудет в Благовещенский собор Воронежа в ночь с 15 на 16 апреля.
Благодатный огонь передадут в храмы региона.
— О сошествии Благодатного огня я много слышал от очевидцев, видел фильмы, но самому созерцать это чудо и огромная честь. Я нахожусь в предвкушении благодати, которую испытал каждый во время этого великого события, — рассказал протоиерей Василий Попов.
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий выразил надежду, что свои впечатления отец Василий отразит в творчестве — протоиерей не только преподаватель в духовной семинарии, но и художник.
В Воронеж лампаду с Благодатным огнем привозят с 2004 года. В 2016 году святыню доставил в Воронеж протоиерей Геннадий Заридзе.
Справка РИА «Воронеж»
Протоиерей Василий Попов — настоятель семилукского