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15:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Протоиерей Василий Попов привезет Благодатный огонь в Воронеж

Святыню доставят в Благовещенский собор в пасхальную ночь.

Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Воронеж доставит протоиерей Василий Попов, сообщили в Воронежской епархии в понедельник, 27 марта. Святыня прибудет в Благовещенский собор Воронежа в ночь с 15 на 16 апреля.

Благодатный огонь передадут в храмы региона.

— О сошествии Благодатного огня я много слышал от очевидцев, видел фильмы, но самому созерцать это чудо и огромная честь. Я нахожусь в предвкушении благодати, которую испытал каждый во время этого великого события, — рассказал протоиерей Василий Попов.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий выразил надежду, что свои впечатления отец Василий отразит в творчестве — протоиерей не только преподаватель в духовной семинарии, но и художник.

В Воронеж лампаду с Благодатным огнем привозят с 2004 года. В 2016 году святыню доставил в Воронеж протоиерей Геннадий Заридзе.

Справка РИА «Воронеж»

Протоиерей Василий Попов — настоятель семилукского Свято-Митрофановского храма, председатель отдела религиозного образования и катехизации Воронежской митрополии, член Союза художников России. В январе 2016 года указом патриарха Попова наградили орденом преподобного Серафима Саровского 3 степени. Живописец и график, пишет не только портреты и пейзажи, но и иконы. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий назвал написанные Василием Поповым иконы «золотым фондом епархии».

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