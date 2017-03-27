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17:40 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прямые авиарейсы планируется запустить между Нижним Новгородом и Португалией

Как сообщил в ходе встречи с почетным консулом Португалии Акасио Феррейра представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов, нижегородский аэропорт готов принять чартерные рейсы из Португалии.

По его словам, в ходе «Недели Португалии», которая проходит в Нижнем Новгороде, планируется провести переговоры по ряду направлений сотрудничества между Нижним Новгородом и Португалией. В том числе и по туристическому направлению: для укрепления отношений планируется организовать прямые авиарейсы, а также установить побратимские отношения между Нижним Новгородом и крупным городом в Португалии.

В ходе «Недели Португалии» также планируется провести показ португальских фильмов, дегустацию блюд национальной кухни и напитков и мастер-классы. Также планируется провести встречу португальских бизнесменов с нижегородской торгово-промышленной палатой.

По мнению Сергея Малова, португальцам также могут быть интересны достопримечательности Нижнего Новгорода и области, а также речные круизы по Волге.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Стамбул появятся в расписании нижегородского аэропорта «Стригино» с мая 2017 года.

При этом обслуживание международных рейсов в новом терминале аэропорта Нижнего Новгорода начнется в конце марта 2017 года.

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