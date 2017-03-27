Пугливый страус погиб в зоопарке Калининграда из-за посетителей

Инцидент произошел в воскресенье днем. Посетители, предположительно, стали кормить молодую самку страуса через ограждение вольера. Животное потянулось за едой, а потом испугалось, дернулось назад и ударилось головой о поперечную перекладину. В результате птица, прибывшая в зоопарк в декабре 2016 года, получила перелом основания черепа и погибла.

По факту гибели животного учреждение готовит заявление в полицию и просит свидетелей произошедшего связаться с администрацией.

В ближайшее время планируется внести изменения в конструкцию вольера страусов, чтобы они не могли контактировать с посетителями. В частности, его боковые стены обошьют горбылем, спереди высадят колючие растения, а также установят электроизгородь.

Кроме того, зоопарк намерен обратиться в Калининградскую областную думу. В администрации считают необходимым инициировать внесение изменений в закон для создания эффективной системы штрафования людей, нарушающих правила поведения в зоосадах.