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15:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Пугливый страус погиб в зоопарке Калининграда из-за посетителей

Годовалый африканский страус погиб в Калининградском зоопарке, испугавшись посетителей. Об этом сообщается в понедельник, 27 марта, на сайте учреждения.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в воскресенье днем. Посетители, предположительно, стали кормить молодую самку страуса через ограждение вольера. Животное потянулось за едой, а потом испугалось, дернулось назад и ударилось головой о поперечную перекладину. В результате птица, прибывшая в зоопарк в декабре 2016 года, получила перелом основания черепа и погибла.

По факту гибели животного учреждение готовит заявление в полицию и просит свидетелей произошедшего связаться с администрацией.

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В ближайшее время планируется внести изменения в конструкцию вольера страусов, чтобы они не могли контактировать с посетителями. В частности, его боковые стены обошьют горбылем, спереди высадят колючие растения, а также установят электроизгородь.

Кроме того, зоопарк намерен обратиться в Калининградскую областную думу. В администрации считают необходимым инициировать внесение изменений в закон для создания эффективной системы штрафования людей, нарушающих правила поведения в зоосадах.

Ранее в марте сообщалось, что школьники закидали камнями двух фламинго, после чего забили одну из птиц в чешском городе Йиглава. В феврале стало известно о гибели единственного в Сальвадоре бегемота из-за нападения неизвестных.

Комментарии
4
Ольга Лысенко
У страуса очень маленький объем мозга относительно его массы.
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Сергей Донцов
жалко птичку
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Nikolay
У меня знакомый в Ереване завёл 2 ух гусей. Но долго не продержался и прогорел. Потому что от них толку вообще никакого нет. Проще завести енотов. От енотов больше пользы. А вообще я употребляю, каждый день по 3 дорожке в нос. Птица тупая на редкость.
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