После победы Трампа шотландцы почти перестали называть сыновей Дональдами
Жители Шотландии практически перестали называть своих сыновей именем Дональд. Об этом сообщает Associated Press.
Жители Шотландии практически перестали называть своих сыновей именем Дональд. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, в 2016 году лишь семь новорожденных были названы этим именем. С 2014 года его популярность упала на две трети.
Наблюдатели связывают это с избранием Дональда Трампа президентом США. «Трамп ускорил падение популярности», — рассказала Кэрол Хоу, эксперт истории имен университета Глазго.
Тем не менее, как отмечает Кливленд Эванс из Университета Бэлвью (штат Луизиана, США), выборы в Соединенных Штатах лишь ускорили выход из моды и без того непопулярного имени.
В период с 2000 по 2015 годы, в Шотландии каждый год крестили примерно по 20 Дональдов. В 2016 году имя оказалось на 442 месте по популярности наряду с именами Че, Иден и Ломонд.
Мать Дональда Трампа родилась на западе Шотландии и эмигрировала в