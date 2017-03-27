Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"У меня ком в горле": Фадеев высказался о горе Максаковой
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
15:39 (мск), источник: Lenta.Ru

После победы Трампа шотландцы почти перестали называть сыновей Дональдами

Жители Шотландии практически перестали называть своих сыновей именем Дональд. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AP 2017

По данным агентства, в 2016 году лишь семь новорожденных были названы этим именем. С 2014 года его популярность упала на две трети.

Читайте также
Трамп признался в любви к грекам

Наблюдатели связывают это с избранием Дональда Трампа президентом США. «Трамп ускорил падение популярности», — рассказала Кэрол Хоу, эксперт истории имен университета Глазго.

Тем не менее, как отмечает Кливленд Эванс из Университета Бэлвью (штат Луизиана, США), выборы в Соединенных Штатах лишь ускорили выход из моды и без того непопулярного имени.

В период с 2000 по 2015 годы, в Шотландии каждый год крестили примерно по 20 Дональдов. В 2016 году имя оказалось на 442 месте по популярности наряду с именами Че, Иден и Ломонд.

Мать Дональда Трампа родилась на западе Шотландии и эмигрировала в Нью-Йорк в 1930 году. Трамп неоднократно упоминал о своем шотландском происхождении: на территории региона у него также есть несколько гольф-клубов и отелей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как прошли акции протеста по всей России. Фото
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке
Из берлинского музея Боде похитили золотую монету весом в 100 кг
В Тихом океане у Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь